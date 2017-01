Oppsagt katolsk lege krever jobb og erstatning

Aust-Telemark tingrett skal avgjøre om en fastlege kan nekte å utføre lovpålagte tjenester ved å vise til samvittighetsargumenter, skriver Vårt Land. I søksmålet mot kommunen har Jachimowicz vist til retten til samvittighetsfrihet som er nedfelt i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Legen, som ble oppsagt i desember 2015, vil i tingretten kreve at oppsigelsen skal kjennes ugyldig, og at hun får tilbake jobben som fastlege og kommunalt ansatt. I tillegg krever hun erstatning.

Etter en langvarig debatt ble det i januar 2015 innført en ny fastlegeforskrift som fastslår at leger ikke har reservasjonsrett mot å henvise kvinner til abort eller mot å sette inn prevensjonsmiddelet spiral.

Jachimowicz var en av flere leger i fem norske kommuner som i løpet av 2015 ble klaget inn til Helsetilsynet for å reservere seg mot nettopp dette. Den polske legen er katolikk og abortmotstander, og hun er også imot spiral fordi prevensjonsmiddelet hindrer egget i å feste seg til livmoren.

Oppsigelsen av legen «antas å være begrunnet i at saksøker har et underliggende samvittighetsmotiv for ikke å sette inn spiral», skriver Jachimowiczs advokat, Håkon Bleken, i sitt sluttinnlegg til tingretten. Bleken mener praksisen med at alle fastleger må sette inn spiral krenker klientens samvittighetsfrihet og diskriminerer henne som minoritet i Norge. (©NTB)