Mette-Marit får støtte på Facebook etter presse-refs

I forbindelse med sønnens 20-årsdag sendte kronprinsessen torsdag ut et åpent brev der hun blant annet skriver at deler av norsk presse har utsatt sønnen for et press som ikke er dem verdig. Brevet er også delt på Facebook, hvor flere hundre har kommentert innlegget.

– Nydelig skrevet av en flott kronprinsesse fra Kristiansand. Jeg er så enig i det du skriver. Håper virkelig Marius får fred både i Norge og utlandet, skriver en bruker

Andre stemmer er mer kritiske, og kronprinsessens påstander blir blant annet kalt «underlige» og «merkelige».

– Jeg synes dette er merkelig. Norsk presse er veldig hensynsfulle. Det er vel bare Dagbladet som er litt kritiske i sin dekning av kongehuset, skriver en annen.

Etter at det åpne brevet ble sendt ut har Norsk Redaktørforening invitert kongehuset til dialog om saken. (©NTB)