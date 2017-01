Julesmell for norske kjøpesentre

I absolutte tall økte handelen med 1,8 prosent. Justert for en ekstra handledag i desember, samt at noen kjøpesentre har utvidet salgsarealet, viser en nedgang i julehandelen på 3 prosent, skriver Finansavisen. Undersøkelsen er gjort av Kvarud Analyse for Kjøpersenterindeksen.

– Den ene grunnen kan være den generelle økonomiske situasjonen, og at folk holder litt igjen. Den andre grunnen er at noe av omsetningen er flyttet til slutten av november på grunn av Black Friday, sier handelsanalytiker Tore Kvarud, som også trekker fram økt netthandel som en årsak. (©NTB)