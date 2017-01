God start for Oslo Børs

Statoil var mest omsatt da de første 30 minuttene var passert, og var opp 0,75 prosent. Deretter fulgte Aker, DNB, Norsk Hydro og Yara. Åpningen var i tråd med det analytikerne forventet.

– De amerikanske børsene, med S&P 500 i spissen, hentet seg kraftig inn igjen i går kveld. Gjeninnhenting på Wall Street betyr normalt sett oppgang på Oslo Børs den påfølgende dagen, sier Netfonds analysesjef Roger Berntsen til E24.

Også andre steder i Europe åpnet med oppgang fredag. DAX 30-indeksen i Frankfurt åpnet med 0,51 prosent oppsving, CAC 40 i Paris gikk opp 0,49 prosent og FTSE 100 i London hadde en oppgang på 0,46 prosent.

Et fat nordsjøolje ble omsatt for 55,94 dollar, mens amerikansk lettolje ble solgt for 53,03 dollar fatet fredag morgen. (©NTB)