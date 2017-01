Fire eldre døde på omsorgssenter av influensa

Den første døde 7. desember, den siste av de fire 10. januar. Kommuneoverlegen utelukker ikke at flere kan dø av influensautbruddet melder NRK.

Til sammen 17 eldre er rammet av sykdommen. I tillegg til de fire som er døde har ni personer fått influensaviruset, og ytterligere fire har influensalignende sykdom.

– Situasjonen er alvorlig, sier kommuneoverlege Cato Innerdahl, som sier de forsøker å redusere smittetrykket i institusjonen.

Avdelingsleder Hilde Oppigård ved Bergmo omsorgssenter i Molde, sier at de som bor på omsorgssenteret i utgangspunktet er alvorlig syke, og at de derfor er ekstra utsatte. Hun sier de synes fire dødsfall er mye, men at det ikke er uvanlig for dem at folk dør av influensa.

Kommuneoverlegen sier de har informert de pårørende med oppslag på Bergmo, og at de ber alle som er syke om å holde seg borte fra institusjonene. (©NTB)