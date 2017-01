ESA kritiserer norsk mattrygghet

ESA mener at det norske kontrollsystemet for sporing og merking av produkter med kjøtt, og bruken av tilsetningsstoffer i slike produkter, ikke er godt nok utviklet. Heller ikke kontrollene utført av Mattilsynet blir godt nok gjennomført.

ESAs inspeksjon i oktober i fjor resulterte i tre hovedkonklusjoner, heter det i en pressemelding fra overvåkingsorganet.

ESA oppdaget under kontrollen at Mattilsynets system for offentlig tilsyn og rapportering riktignok følger dokumenterte prosedyrer, men at hyppigheten av tilsynet ikke på en systematisk måte er basert på risikoen.

Kontrollen viste også at alle de ti bedriftene i næringsmiddelindustrien som ble besøkt, i hovedsak hadde sporingssystemer på plass. Men ESA bemerker at Mattilsynets kontroller kun dekker en del av kravene til sporing og merking.

At Mattilsynet ikke oppdaget mangler gjennom sitt tilsyn, gjør kontrollen mindre effektiv. Den ufullstendige kontrollen kan skyldes manglende instrukser, opplæring og koordinering, heter det i rapporten. (©NTB)