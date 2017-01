De første ulvene i Hedmark er radiomerket

Tåke stanset arbeidet med å radiomerke ulvene torsdag, og forsøket startet opp igjen fredag. Ved 13-tiden ble den første ulven bedøvd fra helikopter og fraktet inn til en merkeplass, der den fikk påsatt halsbånd med GPS, melder NRK. Første ulven som ble radiomerket var alfahannen i Slettåsflokken, og ikke lenge etter var arbeidet med å merke ulv nummer to i gang.

Det er Statens naturoppsyn som står for merkingen, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, og i første omgang vil ulver i revirene Slettås og Osdalen prioriteres for merking. Radiomerkingen gjør at man kan se hvor ulvene beveger seg og få mer kunnskap om skadepotensialet.

– Så vil det være opp til forvaltningen å vurdere om dataene gir svar som videre kan brukes til tiltak, sier seksjonsleder i Statens naturoppsyn, Lars Bendik Austmo, til NTB.

– Vi vet at ulvene har en typisk atypisk atferd, det vil si at de oppholder seg nært bebyggelse enkelte ganger, men det blir opp til andre å vurdere om dette er en uønsket atferd, sier han videre.

10. januar fikk direktoratet i oppdrag å iverksette radiomerking av ulv. Dagen etter ble ulvekvoten for Hedmark fylt etter at en ulv ble skutt i Ringsaker. Torsdag søkte likevel Hedmark Sau og Geit, Hedmark Bondelag og Hedmark Bonde- og Småbrukarlag om utvidet jakt. (©NTB)