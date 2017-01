Breiviks besøksvenn: – Alle trenger noen å snakke med

Som siste vitne ut i ankesaken om Breiviks soningsforhold i Borgarting lagmannsrett fredag, fortalte Breiviks besøksvenn (48) gjennom flere år om det spesielle oppdraget han har påtatt seg.

48-åringen er utdannet teolog og har bakgrunn som blant annet feltprest. Han har også jobbet i kommunalt kriseteam, med ettervern og han er med i Kriminalomsorgens mentorordning mot radikalisering. I dag jobber han blant annet for Skien kirke og som pianolærer.

Besøksvennen sier spørsmålet om å bli Breiviks besøksvenn kom brått og uventet på han i 2014. Han sier at grunnen til at han sa ja til oppdraget var et sterkt ønske om å forstå hva som førte til 22. juli-angrepene. Han sa ja også av altruistiske årsaker.

– Anders Behring Breivik har behov for menneskelig kontakt, og jeg ble spurt. Presten her i fengselet sier noe fint: «Glem ikke menneskeverdet». Jeg prøver å gjøre dagen litt bedre for kongerikets kanskje mest forhatte person. Samtidig er det faglig utfordrende, sier han.

48-åringen sier det fram til i dag er veldig få mennesker som har vist om oppdraget hans. (©NTB) (©NTB)