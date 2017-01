Hjem Aktor vil fengsle fire i Funcom-saken

Aktor vil fengsle fire i Funcom-saken

Oslo (NTB): Påtalemyndigheten la fredag ned påstand om lange ubetingede fengselsstraffer for to av de fire tiltalte i Funcom-saken. For de to siste ba aktor om fire og fem måneders betinget fengsel.