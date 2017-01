Vidar har truffet Vestlandet

Det er Vestlandet sør for Stad som rammest hardest av uværet. Her venter Meteorologisk institutt at vannstanden vil bli 60-80 centimeter over normalen ved flo.

– Ekstremvarselet gjelder sør for Stad, men også områdene ved Oslofjorden vil få høy vannstand, sier Frode Hassel ved Meteorologisk institutt.

Uværet er ikke vurdert som farlig for dem som bor i de rammede områdene, ifølge Hassel.

– Det vil bli noe sterk vind, både ved kysten og ved fjelloverganger, men det er kun vannstanden som er annerledes enn normalt. De som har hus på naust eller i sjønære områder, må være på vakt, sier han.

Det er ventet at forholdene vil bedre seg etter klokken 11 torsdag. (©NTB)