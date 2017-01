Telenor slanker toppen

Selskapet opplyser at omorganiseringen gjøres for at Telenor skal bli et mer integrert globalt selskap og for at det skal kunne levere på sin digitale strategi. Endringene trer i kraft fra 1. mars.

Konsernets operative enheter vil bli samlet i fire klynger – Skandinavia, Sentral- og Øst-Europa, Asia – fremvoksende markeder og Asia – modne markeder. Hver klynge vil bli ledet av en konserndirektør. (©NTB)