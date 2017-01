Tåke stanset ulvemerking i Hedmark

Det er Statens naturoppsyn som står for merkingen, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. På arbeidets første dag satte tåken en stopper for arbeidet, uten at noen hadde funnet ulv.

Forsøket fortsetter fredag. I første omgang vil ulver i revirene Slettås og Osdalen prioriteres for merking, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

– Målet er at så mange ulver som mulig i disse flokkene skal merkes. Foreløpig informasjon fra overvåking av ulv rapportert fra Rovdata indikerer at det er antatt å være 8-9 ulver i Slettås og 9 ulver i Osdalen, sier Knut Morten Vangen, leder av viltseksjonen i Miljødirektoratet.

10. januar fikk direktoratet i oppdrag å iverksette radiomerking av ulv. Dagen etter ble ulvekvoten for Hedmark fylt etter at ulv ble skutt i Ringsaker i Hedmark. Torsdag søkte likevel Hedmark Sau og Geit, Hedmark Bondelag og Hedmark Bonde- og Småbrukerlag om utvidet jakt. (©NTB)