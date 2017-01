Storrvik: – Breivik skal ha behandling, også mot eget ønske

– Avbøtende tiltak knyttet til hans mentale sårbarhet er vernet av menneskerettighetene, uavhengig av Breiviks egne ønsker og vurderinger, sa advokat Øystein Storrvik da han fortsatte sitt innledningsforedrag i Borgarting lagmannsrett torsdag formiddag.

Storrvik fastholdt sin omstridte påstand om at Anders Behring Breivik er mentalt sårbar, og at hans mentale helse ikke er tilstrekkelig ivaretatt under det strenge soningsregimet i Skien fengsel. Isolasjonen og sikkerhetstiltakene er i strid med menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig behandling, mener han.

Storrvik viste også til en dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen hvor det slås fast at «mental helse må anses som en avgjørende del av privatlivet», som er vernet av konvensjonens artikkel 8.

– Det framgår av mange dokumentsitater at Breivik ønsker å framstå som en sterk leder, og at han ikke ønsker å vise svakhet. En viktig del av vurderingen er i hvilken grad man skal slå seg til ro med hans avvisning av behandlingstilbud, sa Storrvik.

Han konkluderte med at den mest passende «behandlingen» for en fange i langvarig isolasjon – som han karakteriserte som «en ekstremt vanskelig situasjon» – er samvær med andre innsatte. (©NTB)s