Politimann alvorlig skadd av vådeskudd i Sandnes

Episoden fant sted onsdag formiddag, opplyser politiet i en pressemelding. Det var tjenestemannen som selv avfyrte skuddet som traff ham i leggen.

Mannen ble operert på Stavanger universitetssjukehus onsdag. Ifølge sykehuset er tilstanden hans alvorlig, men stabil.

– Vi følger med kollegaen vår og er glade for å høre at tilstanden hans er stabil, sier Egil Eriksen, fungerende leder for Felles operativ enhet i Sør-Vest politidistrikt.

Spesialenheten for politisaker, Politidirektoratet og Arbeidstilsynet er varslet om hendelsen, opplyser politiet. (©NTB)