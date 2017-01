Oslo bruker 685.000 kroner på gransking av søppel

Det er konsulentfirmaet Deloitte som er hyret inn for å granske prosessen som førte fram til søppelkaoset i hovedstaden i høst.

Regningen for å finne ut hvor det gikk galt kommer på 685.000 kroner, uten moms, skriver VG. Selskapet skal fremover se på forhold som gjelder etterlevelse av lover og regler, anskaffelsen av anbudet og oppfølgingen av kontrakten.

Renovasjonsselskapet Veireno tok over ansvaret for søppeltømming i hovedstaden 3. oktober i fjor. Siden den gang har over 30.000 Oslo-beboere klaget på søppelkaoset. Blant klagerne er byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og bystyremedlem Carl I. Hagen (Frp). (©NTB)