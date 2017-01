Oslo Børs ned fra start

Telenor (-2,02) var mest omsatt, fulgt av Statoil (-0,12), Marine Harvest (-0,40), DNB (+0,15) og Norsk Hydro (+0.30).

Wilh. Wilhelmsen steg mest med 2,73 prosent, fulgt av Petroleum Geo-Services (+2,18), Thin Film Electronics (+1,25), AF Gruppen (+0,95) og Subsea 7 (+0,93).

I den andre enden sank Photocure mest med 3,21 prosent, fulgt av Telenor (-2,02), Bakkafrost (-1,72), Asetek (-1,71) og Nordic Nanovector (-1,63).

Telenor opplyste torsdag at de velger å kutte ned konsernledelsen og opplyste samtidig at omorganiseringen gjøres for at konsernet skal bli et mer integrert globalt selskap som kan levere på sin digitale strategi.

Påtroppende president Donald Trump holdt pressekonferanse onsdag kveld og både Dow Jones, S&P 500 og den teknologitunge Nasdaq-indeksen endte i pluss, mens både børsene i Europa og Asia falt. (©NTB)