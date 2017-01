Oljedirektør tror på krevende år for næringen

Nyland la torsdag fram Oljedirektoratets rapport Sokkelåret 2016. Der kommer det fram at fjorårets investeringssum var rundt 50 milliarder kroner lavere enn i toppårene 2013 og 2014.

Selv om de to årene som ligger foran oss blir krevende, tror Nyland på stigende investeringer fra 2019.

Nyland sier et høyt nivå på oljeproduksjon i 2016 blant annet følger av god regularitet på feltene og effektiviseringstiltak som har gitt betydelig reduksjon i drifts- og letekostnadene.

– Grunnlaget er nå lagt for økt lønnsomhet både i eksisterende og nye prosjekt. Det er en viktig forutsetning for at vi kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå i årene som kommer, sier oljedirektøren i en pressemelding. (©NTB)