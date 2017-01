Lærer i Nord-Trøndelag fradømt jobben

Læreren ble sagt opp i 2015, men tingretten kjente oppsigelsen ugyldig i mai i fjor. Saken ble anket, og i en dom fra Frostating lagmannsrett slås det fast at oppsigelsen av læreren er saklig begrunnet, skriver Adresseavisen.

Rektoren ved den aktuelle skolen i Nord-Trøndelag sier læreren var i konflikt med både elever, kolleger og foreldre.

– Det kom klager fra elever, foreldre og medlærere. Vi fikk vite om trusler mot elevene, og læreren ble karakterisert som vanskelig og uforutsigbar, sier rektoren og viser til dommen hvor dette beskrives.

I dommen heter det blant annet:

«En fellesnevner for de klagene skolen mottok var at (lærer) ofte opptrådte ubalansert på grunn av sinne, og at (læreren) kunne ha en språkbruk som både var upassende og skremmende for elever og kolleger.» (©NTB)