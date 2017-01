Kvinne dømt for å ha diktet opp overfall

Kvinnen i 20-årene er også dømt til å betale en bot på 5.000 kroner, skriver Sandnesposten ifølge Stavanger Aftenblad.

Kvinnen forklarte i februar i fjor at hun ble overfalt av to utenlandsktalende menn ved Riska stadion på Hommersåk i Sandnes.

Hun forklarte at mennene blant annet slo henne i hodet, ødela klærne og befølte henne.

At forklaringen var falsk, innrømmet kvinnen i mai, og dette ble gjentatt da saken var til behandling i retten. Retten fant det skjerpende at politiet hadde satt inn store ressurser for å avklare saken – i formildende retning ble kvinnens psykiske tilstand og senere tilståelse vektlagt. (©NTB)