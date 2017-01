Ingen Sp-støtte til Aps Lofoten-kompromiss

Dermed får Arbeiderpartiet lite drahjelp på rødgrønn side for kompromisset de la fram tidligere i uken, hvor det foreslås vern av deler av områdene, mens andre åpnes opp for konsekvensutredning.

«Senterpartiet vil at tildeling av nye areal til petroleumsutvinning skal styres slik at hensynet til miljø, klima og fornybare næringer veier tungt. Det skal ikke åpnes opp for olje- og gassvirksomhet på Møreblokkene, i Lofoten, Vesterålen, eller utenfor Senja», heter det i programkomiteens innstilling til nytt partiprogram.

– Det er landsmøtet som vedtar programmet, men sjansen for at dette blir stående, er nok ganske stor, sier lederen i programkomiteen, Ola Borten Moe, som selv er oljegründer, til avisen.

SV har allerede gjort det klart at de ikke vil at noen nye områder skal åpnes for oljeleting. (©NTB)