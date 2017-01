Én til sykehus etter brann i Oslo

Politiet fikk melding om brannen klokken 7 torsdag morgen. Ved 7.30-tiden var det kontroll på brannen, og den aktuelle leiligheten var gjennomsøkt.

– Det er usikkert om det har vært åpne flammer eller kun røykutvikling. Det er kontroll på stedet, og både vi og brannvesenet jobber der, sier operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun forteller at flere personer evakuerte seg selv ved å hoppe ut et vindu. En av disse ble ivaretatt av helsepersonell på stedet og er kjørt til sykehus. I tillegg er to personer fraktet til legevakt. (©NTB)