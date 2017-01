Thorbjørn Berntsen med klar ulvebeskjed

Han er lite imponert over at Ap har åpnet for å instruere regjeringen til å si ja til å skyte flere ulver. Berntsen, som var miljøvernminister i perioden 1990-1997, sier til Klassekampen at partiet hans må gjøre mer for å ta vare på ulven.

– Det er mye som har vært på vikende front lenge. De tøyer lovverket så langt det går, sier Berntsen, som mener dette ikke er nytt – ei heller i Ap.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) har begrunnet avslaget på jakt på inntil 32 ulver i ulvesonen med at lovavdelingen i Justisdepartementet mener det vil bryte både med naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen. (©NTB)