Studie: Aktive barn blir mindre deprimerte

Fra før har undersøkelser vist at voksne og unge som er fysisk aktive, har mindre risiko for å utvikle depresjon, men først nå er denne sammenhengen undersøkt hos barn, skriver Gemini.no.

En studie av 700 barn over en fireårsperiode viser at de kan få en slik effekt om de er fysisk aktive i en såpass sterk grad at de blir svette eller andpustne.

– Det å være aktiv, bli svett og herje gir ikke bare en fysisk helsegevinst. Det beskytter også mot depresjon, fastslår Tonje Zahl, doktorgradsstipendiat ved NTNU.

Barna i studien ble først undersøkt da de var seks år gamle og senere fulgt opp da de var åtte og ti år. Fysisk aktivitet ble målt med en avansert skritteller, og foreldrene ble intervjuet om barnas mentale helse. De fysisk aktive seks- og åtteåringene viste færre symptomer på depresjon da de ble undersøkt to år senere.

I motsetning til hos ungdom og voksne, ble det ikke funnet en sammenheng mellom depresjon og inaktivitet. Konklusjonen her er at depressive symptomer ikke førte til mer stillesitting, og at stillesitting ikke økte risikoen for depresjon. (©NTB)