Stor snøskredfare i Rogaland og Hordaland

Varselet gjelder for både onsdag og torsdag og innebærer at NVE venter at flere store skred kan bli utløst. Enkelte veistrekninger kan være utsatt for ras.

Det er kombinasjonen av store nedbørsmengder og kraftig vind både onsdag og torsdag som gjør at NVE oppgraderer snøskredvarselet. Meteorologisk institutt har fra før kommet med et ekstremværvarsel for områdene.

I Rogaland gjelder varselet for hele fylket, men spesielt i de områdene som får mest nedbør i form av snø. Nedbør i form av regn vil i tillegg øke faren for våte flak- og snøskred. heter det i meldingen fra NVE.

I Hordaland er også faren for snøskred merket som stor begge dagene. Her gjelder varselet spesielt for Hardanger-regionen og i Voss.

NVE ber folk om å unngå alt skredterreng og utløpsområder. (©NTB)