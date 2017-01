Staten: – Breivik forsøkte å skjule ideologisk tekst i ekteskapsannonse

Brevik anklager staten for å bryte hans menneskerettigheter ved å praktisere en for streng brevsensur. I retten onsdag argumenterte regjeringsadvokat Frederik Sejersted for hvorfor streng brevkontroll var nødvendig. Han uttalte at Breivik hele tiden forsøker å spre sitt høyreekstreme budskap for å bygge nettverk. Sejerstad fortalte at Breivik stadig forsøkte å finne måter å komme seg rundt brevsensuren. Han har blant annet forsøkt å legge inn ideologisk budskap i det som er fremstilt som en kontaktannonse for å finne en ektefelle.

– Teksten er bygget opp som en kontaktannonse, fordi han kjenner til at kontaktannonser har et særlig vern etter avgjørelser i Strasbourg (Den europeiske menneskerettsdomstol, red.anm.). Men ser man på tredje avsnitt i annonsen, så ser man at det er en ideologisk tekst. Han setter blant annet krav til at en fremtidig ektefelle, må ha organisatorisk kapasitet og villighet til å publisere hans bøker og skrifter, fortalte Sejersted. (©NTB)