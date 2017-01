Raja mener Venstre bør åpne for regjeringsmakt nå

Dagens Næringsliv kunne onsdag ettermiddag fortelle at flere av Venstres stortingsrepresentanter mener det kan være riktig å tre inn i regjeringen nå, enten alene eller sammen med KrF.

NTB kjenner til at Abid Raja er en av dem. I et internt notat argumenterer han for at Venstre bør vurdere å søke regjeringsmakt nå. Med tre eller fire statsråder vil Venstre få økt oppmerksomhet, større gjennomslag og stå sterkere foran valget, anfører han. Raja vil selv ikke kommentere notatet overfor NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) sier til Dagens Næringsliv at Venstre, som KrF, er velkommen inn i regjering. Men det ønsker ikke Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Det er helt uaktuelt for meg å gå i regjering. Vi har ikke åpnet for dette. All erfaring i det siste tilsier at vi ikke er nærmere – snarere tvert imot, sier hun til VG. (©NTB)