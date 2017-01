Oslo Børs ned fra start

Børslokomotivene Statoil og DNB er de to mest omsatte aksjene, men begge aksjene går samtidig ned med henholdsvis 0,7 prosent og 1,3 prosent.

Også Telenor (-0,7), Orkla (-0,4) og Yara (-0,1) går tilbake av de største selskapene, mens Norsk Hydro er det eneste av de store selskapene som stiger, med 0,2 prosent.

Blant de øvrige selskapene stiger lakseprodusenten Bakkafrost med 2 prosent, mens REC Silicon faller med 3,2 prosent.

De toneangivende aksjeindeksene i Europa starter litt varierende. Mens CAC 40 i paris faller med 0,1 prosent, holder DAX 30 i Frankfurt seg på omtrent samme nivå som tirsdag, mens FTSE 100 i London stiger med 0,2 prosent.

Oljeprisen er synkende, men stiger likevel noe onsdag morgen. Et fat Nordsjøolje omsettes for 54.1 dollar, og et fat amerikansk lettolje for 51,2 dollar. (©NTB)