Oppover igjen på børsen

Blant de mest omsatte selskapene var det Marine Harvest og Norsk Hydro som hadde den største økningen med henholdsvis 1,8 og 1,4 prosent. Mest omsatt var Statoil der kursen økte med 0,6 prosent.

Taperne var DNB som falt 0,7 prosent og Subsea 7 som falt 1,1 prosent.

De toneangivende aksjeindeksene i Europa hadde alle positive tall. CAC 40 i Paris steg 0,4 prosent, DAX 30 i Frankfurt var opp 0,8 prosent, mens FTSE 100 i London gikk opp 0,6 prosent.

Oljeprisen vippet over 55 dollar fatet igjen onsdag ettermiddag etter en vekst på nesten 3 prosent i løpet av dagen. Nordsjøolje ble onsdag ettermiddag omsatt for 55,1 dollar fatet, mens et fat amerikansk lettolje ble solgt for 52,1 dollar. (©NTB)