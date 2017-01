Jensen: – Dette er uhyre tungt for meg

– Dette er uhyre tungt for meg. Det bryter med de grunnleggende reglene for informantbehandling. Dette er den vanskeligste beslutningen jeg har tatt noensinne, sa Jensen da han onsdag igjen inntok vitneboksen i Oslo tingrett.

– Jeg sitter i et tungt dilemma. Jeg må forsvare meg mot alvorlige beskyldninger, samtidig må jeg verne om opplysninger som Cappelen ga meg fra 1993. Men det er vanskelig å komme utenom saker og navn, sa Jensen.

– Jeg kaller det nesten nødrett. For at jeg ikke skal slite altfor mye dette, må jeg gjøre det. Det medfører også at jeg legger litt ansvar over på Spesialenheten. Det gjelder hans liv videre, sa Jensen og siktet til Cappelen. (©NTB)