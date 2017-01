Forelesere misfornøyd med studentenes innsats

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har spurt 2.561 vitenskapelig ansatte ved 25 utdannelsesinstitusjoner om utdannelseskvaliteten ved norske universiteter og høyskoler, skriver Dagens Næringsliv.

Resultatene ble lagt fram i en rapport tirsdag, hvor det framgår at lærerne ikke er “spesielt fornøyd med studentenes arbeidsinnsats i studiet og særlig ikke med forberedelsene deres til undervisningen». Spesielt på bachelornivå er det et betydelig rom for forbedring, ifølge rapporten.

Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO), Marianne Andenæs, mener lærerne må bli tydeligere til å stille krav.

– Får ikke studentene klar beskjed om å være engasjert og forberedt, forstår de ikke hvorfor de skal stille forberedt i en stor forelesningssal, sier hun. (©NTB)