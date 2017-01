En firedel rømte hovedstaden i juleferien

Telegigantens forskningsmiljø har ved hjelp av mobilsignaler skaffet seg oversikt over bevegelsesmønstre og utfartstrafikk i høytiden. De ferske tallene viser at mange vraket storbyen til fordel for utenlandsferie eller et værutsatt vinterfjell.

– Ikke overraskende trekker vi ut av byene i høytidene. Over en firedel av hovedstadsfolket forlot storbyen i romjulen. Det er en vært stor folkevandring både til fjells og til utlandet, sier forsker Gro Nilsen i Telenor Research.

1. og 2. juledag var det en nedgang i antall mobilsignaler i Oslo på 26 prosent. Også i Bærum forlot over 20 prosent hjemstedet i romjulen.

Blant kommunene med størst økning finner man Sirdal i Vest-Agder, som hadde en folkeøkning på mellom 270 og 470 prosent fra julaften til 1. nyttårsdag. Veksten i Eidfjord i Hordaland var på mellom 200 og 450 prosent i samme periode, mens Bykle kommune i Aust-Agder hadde 230 til 260 prosent flere folk i nyttårshelgen.

Mobilsignalene kan også brukes til å se hvor mange nordmenn som tilbrakte juleferien i utlandet. Telenor forteller blant annet om en halvering av kunder som har vært i Sverige, 50 prosents stigning av amerikafarere og dobbelt så mange som feiret nyttår i Thailand. (©NTB)