Ap mener regjeringen nedprioriterer norsk film

– Kuttet til filmfestivalene i Haugesund og Kristiansand er en direkte konsekvens av at regjeringen ikke har prioritert film i statsbudsjettet. Filmfondet er blitt mindre, og det gjør at NFI nå må prioritere knallhardt, sier partiets kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen i en kommentar til NTB.

Hun viser til at det er enighet på Stortinget om at det skal satses på filmformidling.

– Nå ser vi at regjeringens nedprioritering av norsk film kan føre til at filmforliket ikke følges opp, sier hun.

Trettebergstuen understreker at filmfestivalene er viktige møteplasser som gir store kulturopplevelser ved siden av å være et viktig utstillingsvindu for filmbransjen. (©NTB)