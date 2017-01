Stor snøskredfare i Hordaland

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler om stor snøskredfare i Hardanger både onsdag og torsdag. Snøskredfaren vurderes til nivå fire, den nest høyeste faregraden, i de delene av regionen der en får mest nedbør og vind.

NVE opplyser at publikum bør unngå skredterreng og utløpsområder, og skriver på sine nettsider at «store nedbørmengder i kombinasjon med kraftig vind vil føre til dannelsen av ferske nysnøflak i og over tregrensen. Disse vil kunne løsne som middels store, naturlig utløste skred som følge av pålagring i lesider mot nordøst».

Det opplyses at regn under mildværsgrensa vil øke faren for våte flak- og løssnøskred. (©NTB)