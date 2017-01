Spesialenheten: Cappelen betalte Jensen 500 kroner per kilo hasj

Det opplyste Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politiet til Oslo tingrett tirsdag, der både Eirik Jensen og Gjermund Cappelen sitter på tiltalebenken.

– Korrupsjonstiltalene bygger på at Jensens kilde til kontanter er Cappelen, sier Kleppe.

Tiltalen bygger en kontantstrømsanalyse og forbruksberegning for Jensen fra 2004 til 2013. I denne perioden mener politiet å kunne vise at Jensen hadde et betydelig merforbruk. Jensen er tiltalt for å ta tatt imot penger og andre ytelser til en samlet verdi av 2,1 millioner kroner fra Cappelen.

– Det var tidlig klart at Jensen hadde en betydelig kontantøkonomi. Vi har valgt å bruke kun reelle tall. I våre beregninger ser vi en ukjent kilde til kontanter. Spørsmålet er om Jensen har hatt en ukjent kilde til kontanter for å dekke opp sitt merforbruk, sa Kleppe og viste til at Jensen har hatt kontante bankinnskudd på over 1 million kroner over en tiårsperiode.

Samtidig er det vanskelig å avdekke hele forbruket, sier hun. (©NTB)