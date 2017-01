Sejersted: – Norges mest ressurskrevende fange

Sejersted sier soningsforholdene til Breivik verken i vanlig eller i juridisk forstand er menneskerettighetsbrudd.

Han beskriver videre Breivik som Norges mest ressurskrevende fange.

– Han soner på mange måter under bedre forhold enn andre fanger for å kompensere for at han ikke har kontakt med medfanger. Det er meget langt fra menneskerettsbrudd, sier Sejersted. (©NTB)