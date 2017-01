Sejersted: – Manifestet er sentralt i saken

Sejersted leste opp flere utdrag fra manifestet Breivik sendte ut til flere mottakere før terroraksjonene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Regjeringsadvokaten beskriver manifestet som en ideologisk tekst med beskrivelser av den borgerkrigen Breivik mener at han står oppe i.

Sejersted mener innholdet i dokumentet er sentralt i saken, ettersom det forteller om planene, både for angrep og for et eventuelt fengselsopphold.

Blant annet skriver Breivik at det er viktig å unngå at familie, venner og kollegaer blir mistenksomme underveis i forberedelsene av et angrep. I Breiviks tilfelle leide han en gård og sa at han skulle starte med gårdsdrift.

I manifestet beskriver Breivik også hvilke forberedelser som må tas i tilfelle fengsling. Han skriver at det som kan gjøres, er å lage depoter utenfor kjente høysikkerhetsfengsler. Sejersted sa at det tok lang tid før Ila fengsel var trygge på at det ikke lå noe nedgravd i skogen utenfor fengselet. (©NTB)