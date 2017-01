Regjeringen tror velgerne vil straffe Ap for Lofoten-forslag

Kompromissforslaget fra Arbeiderpartiets programkomité innebærer at deler av områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja vernes for oljevirksomhet, mens andre deler åpnes for konsekvensutredning. Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) mener dette er et helt feil signal å komme med i en tid hvor oljebransjen sliter.

– Dette blir en viktig sak i valgkampen, så får vi se hva velgerne sier. Jeg er sikker på at mange opplever dette som et stort svik fra Arbeiderpartiet, sier han til NTB.

Også Høyre mener Arbeiderpartiets forslag er svært uheldig.

– Høyre og Arbeiderpartiet har stått sammen i oljepolitikken i 40 år. Nå vender Arbeiderpartiet oljenæringen ryggen i en tid der titusener mister jobben, sier Høyres Nikolai Astrup.

På den andre siden mener Venstre at forslaget ikke går langt nok, og SV kaller det første skritt på veien mot åpning for oljeboring. (©NTB)