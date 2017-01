Oslo-trafikantene positive til grønne transportvaner

70 prosent av de spurte i holdningsundersøkelsen om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus svarer blant annet at de er positive til miljøtiltak som piggdekkavgift.

Seks av ti støtter miljøfartsgrense, mens rundt 40 prosent synes det er greit med økte bomavgifter og forbud mot dieselkjøretøyer på enkeltdager med dårlig luftkvalitet, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

43 prosent sier de er villige til å endre arbeids- eller studietid for å legge om transportvanene.

– Det er generelt større aksept for at mer av hverdagstransporten må foregå med andre transportmidler enn privatbiler. Vi har et mål om å ta all trafikkøkning med kollektiv, sykkel og gange, og det er positivt å se at brukerne handler i samsvar med målet, sier avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen.

Undersøkelsen er gjennomført av Norfakta Markedsanalyse AS for PROSAM. I alt 1.004 personer over 18 år bosatt i Oslo og Akershus deltok. (©NTB)