Oslo-byrådet vil ha flere flyktninger på vestkanten

I løpet av 2017 skal Oslo kommune bosette 850 nye flyktninger, skriver Dagbladet. Byrådet ønsker å gjøre fordelingen av flyktninger og innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn jevnere, og dermed må bydeler som Ullern, Nordre Aker og Vestre Aker bosette flere flyktninger.

Det er den østlige bydelen Nordstrand som har lavest andel innvandrere per i dag, med 13,5 prosent av befolkningen. Deretter følger Vestre Aker (14,9 prosent), Nordre Aker (15,1), Ullern (15,5) og Østensjø (17,6). I hele Oslo er 24,5 prosent av befolkningen innvandrere.

– Der hvor det er få flyktninger fra før møter man mennesker som over tid har bodd i Norge. Da er det lettere å lære seg norsk, å få venner som snakker norsk blant barna og lære seg om norske regler og måter å leve på, sier Geir Lippestad (Ap), byråd for eierskap og næring.

Byrådet vil nå ta et særlig ansvar for flyktninger med helsehjelpsbehov.

– Har man for eksempel fått sprengt bort et bein eller er funksjonshemmet, skal man få mulighet til en ny start her i Oslo, sier Lippestad. (©NTB)