Nytt fengsel i Agder med 300 plasser

– Nytt fengsel i Agder vil tilføre området sårt tiltrengte fengselsplasser og samtidig ha en god effekt på arbeidsmarkedet i regionen, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Den ferske statsråden anslår at opprettelsen av fengselet vil skape rundt 245 arbeidsplasser i Froland i Aust-Agder og 135 i Mandal i Vest-Agder. Felles administrasjon for de to avdelingene legges til Mandal.

Ifølge departementet er det stort behov for fengselskapasitet på Sørlandet, særlig for nye, lukkede plasser til varetekt og gjennomføring av lengre dommer.

Det er så langt bevilget 65 millioner kroner til prosjektering av det nye fengselet i Agder. Planlagt byggestart er i 2017. (©NTB)