NRK: – Breivik har forberedt høyreekstrem hilsen

En times tid før Borgarting lagmannsrett settes i Skien fengsel, begynner presseplassene i gymsalen å fylles opp. Sikkerhetsoppbudet rundt saken er massivt, og det er opprettet en flyforbundssone over fengselet de to ukene rettssaken pågår.

Samtlige pressefolk som skal inn i fengselet må gjennom tre sikkerhetssluser, hvor klær og utstyr blir kontrollert for ulovlige gjenstander.

Da Oslo tingrett skulle behandle søksmålet mot staten, utførte Breivik en høyreekstrem hilsen da håndjernene var tatt av, ikke ulik den nynazister bruker. Ifølge NRK vil han også denne gangen utføre en hilsen, men det er usikkert om det er den samme hilsningsgesten han utførte sist.

Breivik mener soningsforholdene og sikkerhetsforanstaltningene i Skien fengsel er så ytterliggående at de bryter med menneskerettighetenes forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling. Tingretten sa seg delvis enig med ham; de fysiske sikringstiltakene og kroppslige kontrollene han daglig blir utsatt for, er for tøffe, men kontrollen av hans kommunikasjon med omverdenen er innenfor de rammene Menneskerettighetsdomstolen har fastsatt gjennom sin domspraksis.

Både Breivik og staten har anket hver sine deler av dommen fra tingretten. Det er derfor hele sakskomplekset som skal opp til behandling i lagmannsretten. (©NTB)