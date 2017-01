Lerum-syltetøy på vei ut av Rema-butikkene

Det sier administrerende direktør Trine Lerum Hjellhaug i Lerum til NRK. Saften fra samme leverandør skal derimot fortsatt bli å finne.

– Vi mister all leveranse av Lerum syltetøy. Det synes vi er trist og leit. Konkurransen er slik, og vi må bare forholde oss til det og utvikle nye og gode produkt, sier Hjellhaug.

Beskjeden får de samme dag som statsminister Erna Solberg (H) besøker Lerums fabrikkanlegg på Kaupanger i Sogn.

Rema 1000 har sagt at de ønsker å knytte seg tettere til noen leverandører og kutte ut andre. Nylig ble det bråk hos ølprodusenten Mack da butikkjeden sa at de ville satse på større butikkplass for lokale ølsorter på bekostning av mer etablerte merker. (©NTB)