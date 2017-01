Høring om «TV 2-avtale» – konkurrentene kritiske

Amedia og Schibsted mener en slik utforming av avtalen vil være mediepolitisk risikosport, skriver Kampanje.

– Vi beklager at regjeringen og Stortinget ikke tar seg tid til å vente på Mediemangfoldsutvalgets innstilling, som kommer 1. mars, som vi forventer vil ha en helhetlig tilnærming, sier konsernsjef Are Stokstad i Amedia. Styreleder Tove Nedreberg i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) vil også vente på Mediemangfoldsutvalget. Hun synes også en femårig avtaleperiode er for lang:

– Jeg mener det er klokt å tidsbegrense støtten. Det er ingen gitt å spå hvordan tv-landskapet ser ut om tre år.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes mener derimot det er en avsporing å argumentere for å sette avtalen inn i en bredere mediepolitisk sammenheng.

– Saken handler ikke om generelle subsidieordninger. Stortinget har bestemt at dette er en egen sak som handler om kjøp av allmennkringkastertjenester, sier han. (©NTB)