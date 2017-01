Flat start på Oslo Børs

Børslokomotivet Statoil lå uforandret etter den første timen med handel og var den mest omsatte aksjen. Av de ti mest omsatte selskapene gikk Telenor (-1,78), Norwegian (-0,77) og Petroleum Geo-Services (-1,12) som startet i minus.

DNB (+1,05), marine Harvest (+0,96), Norsk Hydro (+1,42), Storebrand (+0,33), Lerøy Seafood Group (+0,20) og DNO (+0,88) steg i verdi.

London steg FTSE 100-indeksen med 0,14 prosent. I Frankrike gikk CAC 40 ned 0,37 prosent, mens DAX 30-indeksen i Frankfurt sank 0,13 prosent.

Et fat nordsjøolje ble tirsdag formiddag omsatt for 55,15 dollar på spotmarkedet, mens et fat med amerikansk lettolje ble handlet for 52,18 dollar. (©NTB)