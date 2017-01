Fall i konsumprisindeksen i desember

Det er et fortsatt fall i matvareprisene som er hovedforklaringen til fallet i KPI, der prisene falt med 3,1 prosent fra november til desember, skriver SSB. En rekke juletilbud bidro til fallet, der særlig produkter som sjokolade, kjøtt, norske jordbruksvarer og frukt viste store prisnedganger.

Det er femte måneden på rad at det er registrert fall i matvareprisene. Tolvmånedersendringen i KPI var 3,5 prosent i desember, uendret fra november. Økte strømpriser er hovedårsaken.

Den underliggende prisveksten (KPI-JAE), en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, ligger på 2,5 prosent de siste tolv månedene.

– Både vi og Norges Bank venter en nedadgående trend i inflasjonen, men nedgangen den siste tiden har vært raskere enn ventet. Isolert sett trekker dette i retning av lavere styringsrente fra Norges Bank, skriver Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar. Hun mener inflasjonen må skuffe en god del mer for at det skal være aktuelt for Norges Bank å senke renten ytterligere.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 5,3 prosent fra november til desember, blant annet på grunn av mildere temperaturer. (©NTB)