Elden om hasjavtale: – Dette er bare tull

Spesialenheten for politisaker opplyser at Gjermund Cappelen har forklart til politiet at han har hatt en avtale med Jensen om å betale politimannen 500 kroner per kilo hasj Cappelen fikk innført.

– Det går ikke opp. Spesialenhetens etterforskning har vist at det ikke er riktig. Du kan jo regne selv og se at matematikken ikke stemmer, sier advokat John Christian Elden, som forsvarer den korrupsjonstiltalte tidligere polititoppen.

– Det er bare tull, legger Elden til.

Eirik Jensen er tiltalt for å ha tatt imot penger og andre fordeler fra Cappelen til en verdi av minst 2,1 millioner kroner. Han skal ha medvirket til Cappelens innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og 2013.

Spesialenheten trakk i sitt innledningsforedrag også fram politiets instruks for behandling av informanter og viste til at det ikke var logger over møter mellom Cappelen og Jensen slik regelverket tilsier. Instruksen kom imidlertid i 2003, mens kontakten mellom Jensen og Cappelen startet ti år tidligere. (©NTB)