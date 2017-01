DN: Rekordunderskudd i TV 2

Avisen, viser til en intern TV 2-rapport fra november.

– Det reelle resultatet på -288 millioner har aldri vært større i TV 2 as (2009 hadde +29 millioner, og 1993 -153 millioner).

Ifølge prognosen ligger det an til at innholdskostnadene i 2016 blir på 2,65 milliarder kroner for kanalen. Det er en økning på rundt 35 prosent sammenlignet med tall for 2015. Fasiten for 2016-resultatene legges først fram i mars.

Kanalen har allerede varslet store kutt og kjemper for tiden for å få statsstøtte til hovedkontoret i Bergen og daglige nyhetssendinger. (©NTB)