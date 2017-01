Caprino-dommen ankes til Høyesterett

Rettstvisten dreier seg om hvem som har opphavsretten til bilen Il Tempo Gigante: Aukruststiftelsen, som forvalter arven etter Kjell Aukrust, eller Caprino Filmcenter, som forvalter arven etter Ivo Caprino.

Dommen fra Eidsivating lagmannsrett forbyr Hunderfossen Familiepark å tilby og markedsføre berg-og-dalbanen under navnet Il Tempo Extra Gigante uten samtykke fra Caprino Filmcenter. Overfor GD varsler de tapende partene at de vil anke dommen.

– Vi kommer til å prøve å få saken opp for Høyesterett, sier styreleder Lars Espen Aukrust i Aukruststiftelsen til avisen. Aukruststiftelsen vant den første rettsrunden i tingretten.

– Jeg er overrasket og skuffet fordi vi vant så klart i tingretten. Jeg er skuffet og lei meg på vegne av onkel Kjell Aukrust, da det tross alt var han som skapte den originale Il Tempo Gigante, fortsetter Aukrust.

Dommen i opphavstvisten ble avsagt med dissens, da lagmannsretten delte seg i et flertall og et mindretall med to mot én lagdommer. I tillegg til forbudet mot bruken av Il Tempo Extra Gigante, dømmes Aukruststiftelsen og Hunderfossen Familiepark til å betale vederlag for bruken av navnet. (©NTB)