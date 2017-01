Cappelens forsvarer avviser motivspekulasjoner

I sine bemerkninger til retten tirsdag sa forsvarer John Christian Elden at Gjermund Cappelen kan ha snakket Eirik Jensen inn i saken ut fra et behov for å renvaske seg som informant. Han viste til et bilde av de to som en person i det kriminelle miljøet angivelig skal ha tatt.

– Dette kan ha blitt spredt i Cappelens omgangskrets og kan ha reist spørsmål. Snakker han med politiet? Han kan ha svart «nei, men jeg har politiet i lomma», sa Elden i retten.

– Dette vil han selv avvise. Det som gjelder informasjonsutveksling mellom Cappelen og Jensen, er slik det er beskrevet i tiltalen, sier de Vibe til NTB.

Han understreker at hans klient blant annet har uttalt seg om de mange SMS-ene som ble sendt mellom de to uten å ha sett dem på forhånd, slik Eirik Jensen har gjort.

– Jensen har jo sagt at han vil redegjøre i detalj for kontakten med Cappelen og den informasjonen han fikk. Har Cappelen noe å frykte? (©NTB)