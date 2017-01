22-åring fra Tromsø tiltalt for overgrep mot 75 barn

Troms politidistrikt var ferdig med den omfattende etterforskningen i begynnelsen av desember, skriver Nordlys.

De fleste fornærmede er fra Tromsø, men også fra Troms for øvrig, Nordland, Hedmark, Vestfold og Agder. Mannen er blant annet tiltalt for fysiske seksuelle overgrep mot i alt åtte barn under 16 år. Fire av dem var ifølge tiltalen under 14 år på gjerningstidspunktet. Ifølge politiet skal han ha kommet i kontakt med disse ved å oppgi sin riktige identitet.

De fleste forholdene gjelder imidlertid overgrep begått over internett, ved hjelp av falske profiler. Mannen skal også ha brukt bildemateriale han har fått fra fornærmede, til å forlede andre barn igjen.

22-åringens forsvarer, advokat Sven Crogh, opplyser at han ikke har gått gjennom tiltalen med sin klient, men det er fra før kjent at mannen i hovedsak har erkjent det han beskyldes for.

Påtalemyndigheten har varsler en mulig forvaringspåstand mot den overgrepstiltalte 22-åringen. (©NTB)